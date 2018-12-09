Trump: ‘Rusya Soruşturmasını Sonlandırın’





Trump’ın açıklaması New York savcıları ve Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’ın Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’le ilgili yayınladıkları dava bilgilerinin ardından geldi.

Trump twitter mesajında “Cadı Avı’na son vermenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.





Bu, Trump’ın bir günde Rusya soruşturmasıyla ilgili attığı ikinci tweet oldu.





Trump daha önceki tweet mesajında “2 yıl, milyonlarca sayfalık dökümanlar ve 30 milyon dolarlık maliyetin ardından gizli anlaşma yok” ifadelerini kullanmıştı.









Cohen’in gelecek hafta mali suçlar ve Trump’ın Rusya bağlantıları konusunda Kongre’ye yalan söylemekten ceza alması bekleniyor.





Cohen Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'ın ekibine Trump adında Moskova’da bir otel için 2015 yılında Rusya federasyonunda güvenilen bir kişi olduğunu belirten bir Rus vatandaşının kendisine yaklaştığını belirtmişti.





Cohen, söz konusu Rus vatandaşının hükümet nezdinde Trump’ın kampanyasına Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i buluşturarak sinerji önerdiğini kaydetmişti.





Mueller'ın ofisi Cohen'in kendilerine yararlı bilgiler verdiğini kaydediyor.





Ayrı bir dava dosya bilgilendirme metninde Mueller Manafort’la varılan suçlu anlaşmasının neden iptal edildiğine dair bilgiye yer verdi.





Mueller, Trump’ın eski seçim kampanya şefi Paul Manafort’un Rusya bağlantısı konusunda savcılara yalan söylediğini kaydetti.





Mueller'ın ofisi tarafından yayınlanan bilgilendirmede Manafort'un 5 önemli konuda yalan söylediği ve Beyaz Saray yetkilileriyle iletişimini gizlemeye çalıştığı kaydedildi.









Mueller Trump’ın 2016 seçim ekibiyle Rusya arasında işbirliği olup olmadığını araştırıyor. Amerikan istihbarat servisleri Rusya’nın başkanlık seçiminde Trump lehine etkileme operasyonu yürüttüğü sonucuna varmıştı.





New York'taki savcılar ise Mueller'dan farklı olarak Cohen'in kendileriyle yeterince işbirliği yapmadığını kaydetti ve kendisinin hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcıların Cohen'in Trump'ın bilgisi ve yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirtmesi Trump'a yönelik suçlama olarak yorumlanıyor.





New York savcıları Cohen'in Trump'ın yönlendirmesiyle yasayı çiğnediğini belirtiyor.





Savcılar Cohen'in ayrıca mali suçlar işlediğini de kaydediyor.





Savcıların 4 yıl hapis cezası talep ettiği Cohen'in cezasının Çarşamba günü netleşmesi bekleniyor.