AKP Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edecek





CHP yeni bir et ithalatı anlaşmasına tepki gösterirken, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’de üretici, çiftçi üretim yapamazken AKP iktidarı ülkeyi ithal cennetine çevirdi. Seyitgazi’de, hayvancılığın, tarımın cenneti koca Alpu Ovası’nda tarım desteği verilen bir kişi bile yok. Et ve Süt Kurumu depolarında depolanan ithal etlerin bozulma noktasına geldiğini hep birlikte okuduk. Artık yeter, bu plansızlığın bedelini çiftçi ve vatandaş ödemesin” dedi.











“TARIM VE HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

Türkiye’de insanların özellikle son 15 yılda tarım ve hayvancılığı bırakma noktasına getirildiğine dikkat çeken Çakırözer, “İnsanlar süt para etmiyor diye ineklerini sattılar, kestiler. Biz hayvancılığı destekleyeceğimiz yerde, tam tersine, ithal politikalarıyla ülkemizi bir ithalat cennetine dönüştürdük. Avrupa’da, dünyada ülkeler Türkiye’ye bakarken ‘Ne kadar küçükbaş ya da ne kadar büyükbaş hayvan satabiliriz, biz bu ülkeye ne kadar buğday satabiliriz?’ diye bakıyor. Bu AKP hükûmetinin Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta getirdiği nokta açısından son derece kaygı vericidir, vahim bir durumdur” dedi.





“ZIT AÇIKLAMALARLA VATANDAŞ KANDIRILIYOR”

Hükümet yetkililerinin ithalat yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Çakırözer, “Hükûmetin açıklamaları ile icraatları hep birbirinin zıttı yana gidiyor. Sürekli çiftçiyi ‘İthalata muhtaç etmeyeceğiz, çiftçimizi destekleyeceğiz’ diyorlar ama böyle dendiği sürece iktidar yetkililerinden, hemen akabinde, mutlaka yeni, ithalatın önünü açan kararnameler ya da buna benzer anlaşmalar ya da bazı istisnalar, teşvikler görmek çok üzücü. Hem vatandaşı ithalata muhtaç etmeyeceğiz diyorlar hem de yeni anlaşmalar imzalıyorlar” diye konuştu.