Samanyolu Haber /Gündem / Belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti /08 Mayıs 2018 21:36

Belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AKP'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı.

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NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AKPli Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu. Hakkı Şengül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. YeşilgölcükBelediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül’e silahlı saldırıda bulundu. 

Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde’deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Başkan Şengül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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