Trump Paris iklim anlaşmasından çekiliyor

Axios’un aktardığına göre anlaşmadan çekilme için özel bir ekip çalışma yürütüyor. Kararda 22 Cumhuriyetçi senatörün çekilmeye çağrı yapan mektubunun etkili olduğu söyleniyor.

Haberin duyulmasından kısa süre sonra Trump, kullanmayı çok sevdiği Twitter hesabından bir açıklama yaptı ancak haberleri yalanlamadı.

ABD Başkanı, “Paris anlaşmasıyla ilgili kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım” dedi.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesi durumunda, ABD, Suriye ve Nikaragua’nın tarafına geçerek anlaşmayı imzalamayan üç ülkeden biri haline gelecek. ABD’nin anlaşmaya taraf olması, diğer ülkeleri de teşvik açısından önemliydi. ABD, Çin’in ardından en fazla karbon salınımına neden olan 2’inci ülke konumunda.





Anlaşmayı destekleyenler, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin diğer ülkelerin anlaşmaya bağlılığını zayıflatmasına veya anlaşmadan çekilmelerine neden olmasından endişe ediyorlar.





Kanada, Avrupa Birliği ve Çin, ABD ayrılsa bile anlaşmaya olan bağlılıklarını devam ettireceklerini açıkladılar. Reuters’a konuşan bir kaynak, Hindistan’ın da anlaşmaya sadık kalacağını belirtti.