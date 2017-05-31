Kaçakçılık ihbarı yapılan araç MİT'in çıkınca ihbarcı tutuklandı

Muhaberat devleti tanımlaması artık yetmezken buna ek olarak artık bir de paranoya devleti demek gerekiyor.





Mardin'de gerçekleşen son olay bu kadar da olmaz dedirtti. Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi'ne 6 Mart günü arayan Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Mete A., Türkiye-Suriye sınırında kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri bir aracın plakasını vereceğini söyledi. Kapalı kasa kamyonetin plakasını veren Binbaşı Mete A., polis sorumluluk bölgesi olması nedeniyle emniyetin operasyon yapmasını istedi.







Emniyet Müdürlüğü ekipleri plaka üzerinden yaptığı sorgulamada kamyonetin Mardin MİT Bölge Başkanlığı'na tahsisli olduğunu tespit etti ve operasyondan vazgeçildi. Durumdan haberdar edilen Emniyet Müdürü, olayı İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'na bildirildi.





Konu ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarı yapan Binbaşı Mete A. hakkında, Adana'daki MİT Tırları olayı gibi bir plan yapıldığını düşünerek soruşturma başlattı. 12 Mart günü gözaltına alınan Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Mete A. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede 'anayasal düzeni bozmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.