Trump, Obama'nın küresel ısınmayla mücadele düzenlemesini iptal etti

'Enerji Bağımsızlığı Kararnamesi', Barack Obama'nın imzalamış olduğu 5'ten fazla kararı geçersiz bırakıyor ve fosil yakıt kullanımını destekliyor.

Kararnameyi çevresindeki kömür üreticilerinin alkışlarıyla imzalayan Trump, "Yönetimim kömüre karşı açılan savaşa son verdi" dedi.

Trump bu adımıyla yeni istihdam yaratacağını da savundu. Çevreciler ise kararnamenin başta ABD olmak üzere dünyada çok büyük olumsuz sonuçları olacağını söylüyor.

"Enerji üretiminde yeni dönem"

Trump'ın "enerji üretiminde yeni bir dönem başlıyor" dediği kararname kömür üretimini destekliyor ve kömürle çalışan enerji santrallerinin karbon emisyonu kısıtlamalarını gevşetiyor.

Ayrıca hükümet yetkililerinin herhangi bir yeni kanun yaparken, çevresel sonuçları da değerlendirmeleri zorunluluğu askıya alındı.

Trump kararnamenin istihdam yaratacağını iddia etse de uzmanlar yenilenebilir enerji sektörünün kömürden daha çok kişiye iş olanağı sağladığını belirtiyor.





ABD hükümetinin Aralık 2015'te Paris'te imzaladığı ve uymak zorunda olduğu iklim değişikliğiyle mücadele planı ise hâlâ geçerliliğini koruyor. Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'yi Paris Anlaşması'ndan da çıkarma sözü vermişti.

Yeni kararname neleri değiştiriyor?

Barack Obama "gerçek ve görmezden gelinemez" olduğunu belirttiği küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi, siyasi önceliklerinden biri yapmıştı. Obama'nın "Temiz Enerji Planı" da Trump'ın iptal ettiği düzenlemeler arasında. Bu düzenleme enerji üretiminde fosil yakıtların payını azaltıp, eyaletlerin karbon emisyonu oranlarını Paris Anlaşması'yla paralel olarak düşürmesini önrögüyordu.







