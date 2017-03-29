Halkbank gözaltısına hükümetten ilk tepki

Bakan Zeybekçi: Türkiye’ye önceden haber verebilirlerdi





Zeybekçi, gözaltı konusunda "Türkiye'ye önceden haber verebilirlerdi" dedi. Ancak Ekonomi Bakanı’nın bu sözleriyle aynı saatlerde, New York Güney Bölge Savcılığı da, Atilla hakkında daha önceden hazırlanmış ancak mühürlü tutulan iddianameyi kamuoyuyla paylaştı.





Güney Bölge Federal Savcı Bekili Kim de gözaltına ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Atilla’nın İran’a ABD yaptırımlarını delmek ve banka dolandırıcılığı suçlarından, toplamda 50 yılla yargılanacağını vurguladı.