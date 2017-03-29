Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank gözaltısına hükümetten ilk tepki /29 Mart 2017 00:20

Halkbank gözaltısına hükümetten ilk tepki

Halbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de gözaltına alınmasına AKP hükümetinden ilk tepki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi.

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Bakan Zeybekçi: Türkiye’ye önceden haber verebilirlerdi

Zeybekçi, gözaltı konusunda "Türkiye'ye önceden haber verebilirlerdi" dedi. Ancak Ekonomi Bakanı’nın bu sözleriyle aynı saatlerde, New York Güney Bölge Savcılığı da, Atilla hakkında daha önceden hazırlanmış ancak mühürlü tutulan iddianameyi kamuoyuyla paylaştı.

Güney Bölge Federal Savcı Bekili Kim de gözaltına ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Atilla’nın İran’a ABD yaptırımlarını delmek ve banka dolandırıcılığı suçlarından, toplamda 50 yılla yargılanacağını vurguladı.
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