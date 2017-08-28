Trump Obama'nın bir kararnamesini daha iptal etmeyi planlıyor

USA Today'ın aktardığına göre Beyaz Saray, eski Başkan Barack Obama'nın 2015'te imzaladığı ve zırhlı araçların, büyük kalibreli silahların ve benzeri ekipmanların polis departmanlarına transferini yasaklayan kararnameyi iptal etmeyi değerlendiriyor.

Gazeteye göre ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, bugün düzenlenecek Polislerin Kardeşlik Düzeni'nin (FOP) yıllık toplantısında yeni planı açıklaması bekleniyor.





1996'dan beri etkin olan ‘1033 Programı', fazla gelen askeri ekipmanın, polis departmanlarına dağıtılmasını sağlıyordu.





Fakat 2014-2015 yıllarında ABD'nin Ferguson şehrindeki protestolar sırasında polislerin bu ekipmanları kullanması, ‘askerileştikleri' yönünde endişeleri artırmıştı.





Bunun üzerine Obama, polisin kullanmasının uygun olmayacağı ve onları ‘işgalci güç' gibi gösterebilecek ekipmanlar konusunda bazı kısıtlamalar getirmiş, FOP ise eski başkanın endişelerini ‘abartılı' bulduğunu ifade etmişti.