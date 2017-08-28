Bylock mağdurları için site kuruldu

Binlerce Bylock tutuklusuna hukuksal destek ve bilgilendirme için bir internet sitesi açıldı.





www.bylockgercegi.com isimli internet sitesinde Bylock hakkındaki teknik raporlar, iddialar ve çelişkiler, hukuki görüş, yazı ve mahkeme kararları, savunma ve dilekçe örnekleri gibi mahkemelerde kullanılabilecek çok önemli dokümanları içeriyor.







Sitede medyada çıkan Bylock'la ilgili haberlerin yanında Bylock'un ne olduğu da detaylı biçimde anlatılıyor.





"Bylock uygulaması bir suç olarak kullanılabilir mi" sorusuna cevap verilen sitede sadece belli kişileri ilgilendiren ayrıntılı suçlamalara kadar her konuya yanıt bulmak mümkün.





MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen Bylock Teknik Analiz Raporu'na itiraz dilekçesi gibi detaylı ve kapsamlı metinler de sitede yeralıyor.





IP çakışması, Bylock hakkında en çok söylenen yalanlar, Amerikalı bilişim uzmanlarının tarafsız olarak hazırladıkları Bylock raporunun yanında pekçok Türkçe ve İngilizce dokümanı sitede bulmak mümkün. Ayrıca Bylock'la ilgili bazı hukuksal videolar da sitede bulunabiliyor.



