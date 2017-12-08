Samanyolu Haber /Gündem / Trump Kudüs kararı ile ilgili ilk kez konuştu /08 Aralık 2017 16:22

Trump Kudüs kararı ile ilgili ilk kez konuştu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka nedeniyle yapılan özel etkinliği ilk kez yönetti. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin kararı ile ilgili konuştu. Trump "İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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Önceki gün Trump'ın aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı yaklaşık 300 davetlinin katıldığı Hanuka etkinliğine damga vurdu.

'BİLHASSA ÖZEL OLDUĞU İÇİN TARİHE GEÇECEK'

Trump etkinliğin açılış konuşmasında "Bir nedenden dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (etkinlik) bilhassa tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Trump "Hanuka, dünya genelindeki Yahudi ailelerin geçmişin mucizelerini ve geleceğin umutlarını kutladığı bir zaman. İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail'in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum" dedi.

Trump Hanuka'dan önce Noel nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katılmıştı. O etkinlikte 3 saat 25 dakika boyunca el sıktığını belirten Trump bunun bir 'rekor' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Etkinliğe Trump'ın ailesinin yanı sıra Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD Hazine Bakanı Dteve Munchin ve Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in de aralarında olduğu çeşitli üst düzey yetkililer katıldı.

TRUMP AİLESİ TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Etkinliğe Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, kızı Ivanka, damadı Jared Kushner ile çocuları Arabella, Joseph ile Theodeore da katıldı.

New York Times'ın haberine göre ise etkinliğe Trump muhalifi Demokrat Kongre üyeleri ile Yahudi liderler davet edilmedi.

Etkinliğe katılan Amerika Siyonist Örgütü Başkanı Morton Klein ise Trump'ın Kudüs kararının İsrail için 'tarihi bir an' olduğunu söyledi.

NY Times'a konuşan Klein "İnsanlar şenlik havasında ve bu inanılmaz,tarihi andan gururlu. Trump kendisine düşmanca davrananları davet etmedi" dedi.

Kongre'deki Yahudi Demokrat üyeler ise Trump'ın etkinliği 'partizanlaştırdığını' söyledi.

Beyaz Saray ise konuk listesinin siyasi gerekçelerle azalatıldığı iddiasını reddeeti.
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