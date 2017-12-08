Samanyolu Haber /Gündem / 'Hiç nazik değildi' /08 Aralık 2017 10:25

'Hiç nazik değildi'

Erdoğan'ın Atina ziyareti'nde kullandığı söylem, 'düşmanca' olarak tanımlandı. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın bu tavır karşısında şoke olduğu iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Lozan güncellenebilir" çıkışıyla akıllara kazınan Atina ziyareti dış basında yankı uyandırdı.

Guardian, 'Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin başlangıcında sert bir söylem benimsedi" başlıklı yazıda, 65 yıl sonra bir Türk cumhurbaşkanının Atina'ya yaptığı bu ilk resmi ziyaretin 'hasmane bir şekilde' başladığı öne sürüldü. 

Gazete, "Atina'ya adımını atmasından yalnızca bir saat içinde, Yunan cumhurbaşkanına 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nda belirlenen dini özgürlüklerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi. 

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Guardian, Erdoğan'ın sözleri üzerine 'açıkça şoka girdiği görülen' Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un ise Lozan'ın müzakereye açık olmadığını söyleyerek yanıt verdiğini aktarıyor.

Gazete, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Atina'da olağanüstü önlemler alındığına vurgu yaptı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER 

Guardian haberinde, başkent genelinde 2 bin 800 polisin görev yaptığı, çatılara keskin nişancı ve komandoların yerleştirildiği ve koku uzmanı köpekler ile bomba imha ekiplerinin getirildiğini belirterek, Yunanistan'da  yakın tarihin en büyük güvenlik operasyonlarından birinin gerçekleştiğini dile getirdi. Atina'da hayatın durma noktasına geldiğini vurguladı. 

The Daily Telegraph da Erdoğan'ın ziyaretinin Lozan Antlaşması ile ilgili açıklamalardan dolayı gergin başladığını belirtti.

DİPLOMATİK NEZAKETİ BİR KENARA BIRAKTI

Telegraph, "Tayyip Erdoğan'ın Yunan basınına iki ülke arasındaki sınırları belirleyen anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden dolayı diplomatik nezaketi de bir kenara bıraktı" diyor.

Independent, "İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan ve bir Türk cumhurbaşkanının 65 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaret, hızla iki NATO müttefiki arasında açık sözlü bir hınç alma partisine dönüştü" yorumunu yaptı. 

 
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