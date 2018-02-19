Samanyolu Haber /Dünya / Trump, 'kirasını ödemeyen' Suudi Prens'e dava açtı /19 Şubat 2018 02:51

Trump, 'kirasını ödemeyen' Suudi Prens'e dava açtı

ABD'de Trump ailesine ait emlak şirketi, New York'ta bir gökdelendeki rezidansın kirasını ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesi mensubu Prens Faysal bin Abdulmecid el Suud'a 3,7 milyon dolarlık dava açtı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait Trump Park Avenue, geçen yıl New York'ta bulunan Upper East Side gökdelenlerindeki bir rezidansın kirasını ödemediği gerekçesiyle, Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu bir prense dava açtı.

Trump ailesine ait emlak şirketi Trump Park Avenue, Prens Faysal bin Abdulmecid el Suud'un geçen yıl 1,8 milyon dolarlık kirayı ödemediğini belirtiyor.

Prens, Trump Organization'ın 20 daireye sahip olduğu gökdelende terasta bulunan lüks daireyi 2013'te kiralamıştı.

Manhattan'da cuma günü açılan davada, avukatı prensin daireyi boşalttığını söyledi. Trump ailesi ise, Suudi prensin 2014'te kira sözleşmesini 2019'un haziran ayına kadar uzattığını bildirdi.

Trump Park Avenue, prensten 1,8 milyon dolarlık kiraya ek olarak gelecekte ödenmesi gereken 1,9 milyon dolarlık kirayı da istiyor.
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