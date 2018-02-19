Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 9 yılın rekoru: Faiz yüzde 20'yi gördü /19 Şubat 2018 10:01

Son 9 yılın rekoru: Faiz yüzde 20'yi gördü

Merkez Bankası verilerine göre ana kredi kalemlerinde faizler artış ivmesini sürdürüyor. İhtiyaç kredisi faizleri 9 Şubat haftası itibariyle yüzde 20,27’ye yükselerek 2009 Haziran ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

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Businessht’nin haberine göre, taşıt ve konut kredilerine bakıldığında da benzer bir tablo söz konusu. Aynı hafta itibariyle konut kredisi faizleri ortalama olarak yüzde 14,68 olarak gerçekleşti. Böylelikle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla konut kredilerinde 300 baz puanlık artış kaydedilmiş oldu. Aynı zamanda konut kredilerinde 9 Şubat haftası itibariyle ulaşılan seviyeler 2009 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
 
Taşıt kredisinde ise 2009’dan bu yana görülmeyen seviyeler kaydedildi. 9 Şubat haftasında taşıt kredileri ortalama olarak yüzde 18,26 faizle dağıtıldı.

Kredi Garanti Fonu destekli kredilerle 2017’de daha uygun finansmana ulaşan özel sektör ise 2018’de artan ticari kredi faizleri seyri ile karşı karşıya. Ticari kredi faizleri 9 Şubat haftasında ortalama olarak yüzde 18,09 olarak kaydedilirken, bu durum yine 2009’dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Tüm bu tablo küresel finans piyasalarını sarsan 2009’daki krizden bu yana Türkiye’de kredi faizlerinin en yüksek seviyeye çıktığına işaret etti.
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