Samanyolu Haber /Dünya / Trump kendi hükümetinin hazırladığı rapora inanmadı /27 Kasım 2018 11:47

Trump kendi hükümetinin hazırladığı rapora inanmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendi hükümeti tarafından hazırlanan iklim değişikliğinin ülke ekonomisine ciddi zararları olacağına dair raporu inandırıcı bulmadı. Trump, bir kısmını okuduğunu söylediği rapora “inanmıyorum” dedi.

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ABD’de Kongre’ye bağlı olarak çalışan ABD Küresel Değişim Araştırma Programı tarafından İklim Bilimi Değerlendirme Raporu cuma günü yayımlandı. Raporda iklim değişikliğinin ülkede oluşturacağı hasarın toplumun her kesimi tarafından hissedileceğine dikkat çekiliyor.

İklim değişikliğinin toplumun yaşam kalitesiyle refah seviyesini olumsuz etkileyeceğinin altı çizilen rapora ABD Başkanı Trump ise “inanmıyor”.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, söz konusu raporun “bir kısmını okuduğunu” söyledi.

Raporda küresel ısınmanın ülke ekonomisine ciddi zaralar vereceği tespitinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Trump, “Hayır, hayır, buna inanmıyorum. Çin, Japonya ve tüm Asya ve diğer ülkelerin de olması gerekiyor, ama biliyorsunuz bu rapor bizim ülkemizle ilgili. Şu anda şimdiye kadarki en temiz halimizdeyiz ve bu benim için çok önemli. Fakat biz temizsek ve dünyadaki diğer her yer kirliyse, bu pek iyi değil. Dolayısıyla ben temiz hava istiyorum, temiz su istiyorum, çok önemli.” diye konuştu.

ABD enerji tüketiminin en az yüzde 80’inini yüz yılı aşkın süredir petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlar oluşturuyor.

Ülkede yenilebilir enerjiye doğru bir yönelim olsa da Trump yönetimi fosil yakıtlardan yana bir politika güdüyor.

Bilim insanlarının aksine Donald Trump, artan sıcaklıklardan insanların sorumlu olduğuna inanmıyor.

Trump, geçen yıl ABD’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan ülkesini çekme kararı almıştı. Amerikalı işletmelerin aleyhine olmayan yeni bir anlaşma yapılmasını isteyen Trump, “adil” bir anlaşmadan yana olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılında başkanlık seçim kampanyasını yürütürken de iklim değişikliğinin “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti.
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