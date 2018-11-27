Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı 6328 TL oldu /27 Kasım 2018 11:43

Yoksulluk sınırı 6328 TL oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6328 lira hesaplandı.

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Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yettiği belirtildi.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 1943 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 6328 lira oldu.
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.22 oranında arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20.81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23.94 hesaplandı.

'TEK BİR ÇALIŞAN İÇİN HESAPLANAN YAŞAMA MALİYETİ 2385 TL'

Araştırmada, fiyat artışları karşısında başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirlerinin yetersiz olduğu ve mevcut asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığı tespitine yer verildi:
"Aylık net asgari ücretin halen 1603 TL olduğu ekonomik ve sosyal koşullarda sadece tek bir çalışan için hesaplanan yaşama maliyeti 2385 TL olarak hesaplandı. Mevcut asgari ücret, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldı. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yetiyor."
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