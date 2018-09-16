Samanyolu Haber /Dünya / Trump kasırgayı 'Büyük felaket' ilan etti /16 Eylül 2018 13:10

Trump kasırgayı 'Büyük felaket' ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) vuran ve en az 11 kişinin ölümüne neden olan Florence kasırgasını Başkan Donald Trump ‘Büyük Felaket’ olarak ilan etti.

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Kuzey ve Güney Karolina’da şiddetli yağış ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ani sel baskınları yaşanmasından endişe ediliyor. Bu sebeple bölgeye finansal yardım yapılması ile ilgili kararı onaylayan Başkan, hafta içerisinde kasırganın etkili olduğu yerleri ziyaret edeceğini duyurdu.

"Lütfen evlerinize dönmeyin!"

Euronews'te yer alana habere göre güvenlik sebebiyle tahliye edilen ve evlerine dönmeye çalışanlara Vali Roy Cooper, “Kıyıda yaşarken önlem için tahliye edilenler, lütfen evlerinize dönmeyin! Evleriniz sizin için henüz güvenli değil. Ayrıca bu teşebbüsünüz, bölgeye giden güvenlik ve kurtarma ekiplerinin işlerini engelleyebilir” uyarısında bulundu.

Kasırganın etkisi sürüyor

Cumartesi günü başlayan Florence kasırgasının hızı azalsa da, yoğun sel baskınlarına yol açması nedeniyle etkisini sürdürüyor. Yetkililer önümüzdeki birkaç gün içerisinde yağmur sularının bir metreyi bulacağını tahmin ediyor.

Kasırganın etkili olduğu bölgelere kurtarma botları ve helikopter gönderilmeye devam ediliyor. Ayrıca binlerce kişi, acil önlem için kurulan güvenli alanlarda kasırganın dinmesini bekliyor.

Kuzey Karolina'da yüzbinlerce haneye elektrik verilemiyor

Kuzey Karolina'nın Wilmington kentinde evlerinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu bir kadın bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Polis konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaralanan babanın da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyaletin Pender kentinde de bir kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve kasırga yüzünden kapanan yollar nedeniyle kendisine henüz erişilemediği belirtildi.

Lenoir kentindeki bir kişinin ise jeneratörün fişini takmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Karolina'da 620 bin kişi elektriksiz kaldı.
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