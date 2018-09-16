Fransa Cumhurbaşkanlığı mağaza açtı, gelir saray onarımında kullanılacak

Avrupa Miras Günleri sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Fransız bayrağı renklerinin yer aldığı t-shirt, kupa, anahtarlık gibi eşyaların satışını başlattı. Elde edilecek gelir ise sarayın onarımında kullanılacak.





Fransa sembollerinin yer aldığı objeler, Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde sunuldu. Fransa’nın ulusal ilkesi “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” yazılı t-shirt, bileklik, çanta gibi eşyalar halk tarafından ilgiyle karşılandı.





Öte yandan, Fransa’nın porseleniyle ünlü Limoges şehrinde yapıldığı belirtilen kupa bardakların aslında Toulouse’da yapıldığı anlaşılınca Elysee Sarayı eleştirilere hedef oldu. Hata daha sonra “Fransız porseleni” yazılarak düzeltildi.





Satışa sunulan eşyalar ayrıca “aşırı pahalı” olması sebebiyle de eleştirildi.





Satılan her üründen elde edilecek gelirin yüzde 12'sinin, 300 yıllık Elysee Sarayının onarımında kullanılacağı kaydedildi.