Trump Guantanamo'yu yeniden devreye sokuyor

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Pentagon, bir süre önce Beyaz Saray’a gönderdiği resmi bir yazıda, kimlerin Guantanamo’ya gönderilebileceği şeklinde tariflerde bulundu ancak yine de şu an Guantanamo’ya yeni transfer edilen kimsenin olmadığı uyarısında da bulundu





Pentagon Sözcüsü Dana White konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu konuda nasıl ilerleyeceğimize dair nihai karacı Beyaz Saray verecek” dedi.





Dana White ayrıca, “Bizim asıl politikamız ülkelerin buradaki vatandaşlarını geri almasıdır ve bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.





Ancak bu noktada yeni kriterler konusunda Savunma Bakanlığı da Beyaz Saray da yorum yapmaktan kaçınıyor.





Savunma Bakanlığı sözcüsünün ayrıntı vermeden yaptığı tanımlamaya göre yeni kriterler, hali hazırda Amerika’nın güvenliğine belirgin bir şekilde tehdit oluşturan kişilerin Guantanamo’ya gönderilmesini öngörüyor.





Bir dönem kapatılması gündeme gelen tutukevi, Amerika ve koalisyon ortaklarının Irak ve Suriye’de IŞİD’e yönelik operasyonu noktasında yeniden önem kazandı.





Şu anda Amerika’nın destek verdiği Suriye’deki güçler 400’den fazla IŞİD üyesini ellerinde tutuyor. Bundan daha fazla sayıda yabancı savaşçının da Irak’taki çeşitli hapishanelerde olduğu belirtiliyor. Washington terörden tutuklanan kişilerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor ancak birçok ülke bu kişileri geri almak konusundan isteksiz davranıyor.