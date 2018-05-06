İşsizler ordusu 87 ülkeyi geçti

CHP'li Umut Oran, işsiz sayısının günden güne arttığına dikkat çekerek, özellikle gençler arasındaki işsizliğin endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Resmi tanımla 2002 sonunda yüzde 10.3 olan işsizlik oranının son açıklanan veriye göre yüzde 0.8'e yükseldiğini ifade eden Oran, o tarihte 2.5 milyon olan işsiz sayısının şimdi 3.4 milyona ulaştığını kaydetti. Oran, “Umudunu yitirip iş aramayı bırakanlar, eksik istihdamdakiler, mevsimlik çalışanları da dahil edince geniş tanımlı esaplamayla gerçek işsizler ordusu 6 milyon 402 bin kişiye, gerçek işsizlik oranı da yüzde 18.9'a ulaşmış bulunuyor. Geniş tanımlı işsizler belli başlı 190 ülkenin 87'sinin nüfusundan daha fazla” dedi.





KAYNAKLAR HEBA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı diplomasının tartışıldığı bir dönemde dört işsizden birinin üniversite diplomalı olduğunu anlatan Oran, “Genç nesiller ve onlara harcanan kaynaklar vicdansızca heba edildi. AKP döneminde eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme zirve yaptı. Dünya yapay zeka teknolojisi ile insan gibi düşünen robotlar yaparken; AKP, çağ dışı eğitim sistemiyle düşünemeyen nesiller yetiştirme peşinde. Yapay teknoloji ve Sanayi 4.0 ile bugünkü birçok meslek tarihe karışacak, yeni mesleklere ihtiyaç doğacak. Ekonomiye, işe göre insan yetiştirmeliyiz” diye konuştu.





YATIRIM ORTAMI YOK

Büyüyen bir ekonominin en birinci göstergesinin istihdam yaratması olduğunu dile getiren Oran, sözlerine şöyle devam etti:





“Ekonomi büyürken işsizlik azalır. AKP'nin 16 yıllık iktidarı döneminde ise sıcak parayla, borca dayalı tüketimle sağlanan ve çeşitli istatistik oyunları ile manipüle edilerek kâğıt üzerinde şişirilerek olduğundan büyük gösterilen büyümeye karşın, iş gücü göstergeleri bunun tersini söylüyor. AKP döneminde, birikmiş işsizliği azaltacak ve her yıl iş gücüne katılan yeni nüfusa yetecek boyutta istihdam yaratan bir yatırım ortamı ve ekonomik işleyiş hayata geçirilemedi.”





NORVEÇ VE DANİMARKA’NIN NÜFUSLARINDAN FAZLA





Türkiye’de Ocak 2018 itibarıyla 6 milyon 402 bin kişiye ulaşan geniş tanımlı işsizlerin sayısının, dünyadaki belli başlı 190 ülkenin 87'sinin nüfusundan daha fazla olduğunu söyleyen Umut Oran, “Bunlar içinde, Kırgızistan'ın toplam nüfusu 6 milyon 263 bin, Nikaragua'nın 6 milyon 221 bin, Danimarka'nın 5 milyon 749 bin, Türkmenistan'ın 5 milyon 710 bin, Finlandiya'nın 5 milyon 503 bin, Norveç'in 5 milyon 290 bin İrlanda'nın 4 milyon 728 binle bizdeki işsiz sayısının altında. TÜİK'in dar tanımlı 3 milyon 409 bin kişilik işsiz sayısını baz alırsak da bunun; Ermenistan, Moğolistan, Arnavutluk, Slovenya, Katar, İsviçre ve Malta'nın da aralarında bulunduğu 61 ülkenin nüfusundan kalabalık olduğu görülüyor” dedi.