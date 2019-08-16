Trump Grönland'a talip olmuş

ABD’de başkanlık görevine gelmeden önce bir emlak imparatorluğunun sahibi olan Trump, 2.166.086 kilometre kare genişliğindeki bu özerk bölgeyi Danimarka’dan satın almanın yollarını aramaları için danışmanlarına talimat verdi.







NBC’nin haberine göre, Grönland‘a yapılan yüksek devlet yardımları yüzünden Danimarka’nın mali sıkıntıya düşmesi, Trump'ı burayı satın alma konusunda cesaretlendirdi.





Farklı ortamlarda konuyu gündeme getiren Trump’ın, “Burayı alsak harika olur, gerçekten burayı satın alabilir miyiz?” diyerek nabız yokladığı belirtilirken, Danimarka’nın ABD’deki Büyükelçiliği basının ısrarlı sorularını şu ana kadar yanıtsız bıraktı.





ABD de daha önce de satın alma girişiminde bulundu





ABD, nüfusu 50 bini geçmeyen bu stratejik bölgeye daha önce de satın alma girişiminde bulunmuştu.





ABD’nin eski Başkanı Harry S. Truman, 1946 yılında burayı 100 milyon dolar karşılığında satın almak istemiş ancak Danimarka bu teklifi geri çevirmişti.





ABD’nin Danimarka ile yapılan anlaşma gereği Grönland bölgesinde uydu radar sistemleri ile stratejik balistik füzeleri bulunuyor.





Trump’ın, eylül ayında Danimarka’yı ziyaret etmesi öngörülüyor.