Trump 'Green Card sistemi'ni kaldırıyor

New York’ta yaşanan saldırı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ABD vatandaşı olmayanlara oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card uygulamasını eleştirdi ve uygulamanın kaldırılacağı sinyalini verdi.







Twitter üzerinden mesaj paylaşan Trump, “Bu terörist ülkemize ‘Çeşitlilik Vizesi Kura Programı' ile girmiş. Ben liyakata dayalı bir sistem istiyorum” dedi.













Trump ikinci mesajında da “Liyakata dayalı sistem için mücadele veriyoruz, daha fazla ‘Demokratik Çekiliş Sistemi’ yok. ÇOK daha sıkı ‘ve akıllıca’ sistemimiz olmalı” değerlendirmesinde bulundu.









