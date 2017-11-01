Cezaevinde böbrekleri çalışamaz hale geldi, 30 kilo kaybetti

Gazeteci Çetinkaya 23 Temmuz 2016 tarihinde Aksaray'da 8 sivil polis tarafından göz altına alındığını kaydeden Çetinkaya, sonrasında 4 gün boyunca kendisinden haber alamadıklarını belirtti. 4. Günün sonunda Antalya Sanayi Karakolu'na babasının getirildiği bilgisini veren Çetinkaya, "Babam Tuncer Çetinkaya, tedavisi henüz bulunmayan kalıtsal 'polikistik böbrek' hastasıdır. Bu hastalıktan dolayı babam bütün aile fertlerini kaybetmiştir. Bu hastalığın yanında yüksek tansiyon, prostat büyümesi, boyun fıtığı ve tiroid gibi teşhisi konmuş hastalıkları vardır." ifadelerini kullandı.

'BABAMIN İLAÇLARI HAPSE GİRDİKTEN SONRA 3,5 AY VERİLMEMİŞTİR'





Babasının birçok ilacı kullanması gerektiğini söyleyen Çetinkaya, cezaevine konulduktan sonra 3,5 ay ilaçlarının kendisine verilmediğini ve doktora bile götürülmediğini anlattı. Böbrek hastalığının gitgide ilerlediğini ifade eden Çetinkaya, şu bilgilere yer verdi: “Babam cezaevi yönetimine her hafta dilekçe yazıp vermesine rağmen hiçbir sonuç alamamıştır. Tansiyona direk etki eden diyet beslenme konusunda cezaevinde yetersizlikler bulunuyor. Tansiyonunun sık sık takip edilmesi gerekirken 7 ay sonra tansiyon aleti verilmesine izin alındı. Babam 17 Ocak 2016’da fıtık ameliyatı oldu. Normal şartlarda her tutuklunun yanında refakatçı kalmasına izin verilirken bizlere verilmedi. Babamı görmedik bile.”

‘BABAMA 8 SAAT ÜSTÜ ÇIPLAK BİR VAZİYETTE AĞIR İŞKENCELER UYGULANDI’





Daha sonra babasıyla görüşmesinde kendisine uygulanan işkencelere dair bilgiler verdiğini anlatan Çetinkaya, babasına psikolojik işkencelerin yanı sıra 8 saat üstü çıplak bir vaziyette ağır işkencelerin uygulandığını ve askerlerin kötü muamelesine maruz kalındığını söyledi. Babasına işkence uygulandığı dönemde yemek ve su verilmediğini de anlatan Çetinkaya sözlerine şu şekilde devam etti: “İşkence uygulandıktan sonra babamı sürünerek kelepçeli vaziyette geri cezaevine götürüldüğünü duyduk. Dilersiniz ki bu bir insan için iç yakıcı bir hadise. Babam şu an 11 aydır tutuklu. Böbreklerinin yüzde 54’ünü kullanamadığını, böbreklerindeki kistlerin 3 mm’den daha fazla büyüme yaptığını doktor raporları göstermektedir. Babamın 2 haftada bir kontrollerin yapılması gerekiyor. Cezaevi bu tetkiklerin hiçbiri yapılmıyor. Bir an önce babamın serbest kalmasını istiyoruz. Babamı kaybetmek istemiyorum. Lütfen sesimizi duyurun.”

‘KOMUTAN YETERSİZLİĞİNDEN DOKTORA GÖTÜRÜLMÜYOR’





Bir hafta önce babasıyla görüşmeye gittiğini ancak babasının ayakta durmakta zorlandığını ifade eden Çetinkaya, ağrılarının arttığını ve hastaneye götürülmediğini belirtti.

Babası gazeteci Tuncer Çetinkaya’nın gazetecilik mesleğinden başka herhangi bir iş yapmadığını anlatan Çetinkaya, “Hangi vicdan bu zulmü göremez algılamayamıyorum. Temennimiz odur ki babamın serbest kalması. Dün açık görüşe babamla görüşmeye gittim lakin herhangi bir gelişme olmadı. Komutan yetersizliğinden dolayı babam doktora götürülmüyor. Cezaevinin babama söylediği şey bu oldu ne yazık ki.” şeklinde konuştu.