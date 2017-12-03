Samanyolu Haber /Dünya / Trump FBI'a 'savaş açtı' /03 Aralık 2017 18:08

Trump FBI'a 'savaş açtı'

Trump'a muhalif ajanın Clinton'ın e-posta soruşturmasını yürüttüğü ve meşhur Trump Dosyası'ndan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Twitter'a sarılıp eski FBI başkanı ve ajanlarını 'namussuzlukla' suçlayan ABD Başkanı, 'FBI'ın itibarı paramparça, tarihteki en kötü durumunda' dedi.

Trump FBI'a 'savaş açtı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 'Rusya ile ilişkiler' soruşturmasıyla işbirliği yapıp mahkemede suçunu kabul etmesinin ardından FBI ile düellosu yeniden kızıştı. ABD'de sabahın ilk saatleriyken Twitter'ın başına geçen Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Başkanı'ndan beklenmeyecek bir mücadeleye girişti.

STRZOK VAKASI
Bu mücadelenin odağında, Rusya soruşturmasının başına Özel Savcı olarak getirilen eski FBI Başkanlarından Robert Mueller'in ekibinden olan ve Trump karşıtı mesajlar attığı için görevden alınan üst düzey FBI ajanı Peter Strzok var. Strzok'un 'Rusya'nın elinde Trump'a şantaj yapabileceği malzemeler bulunduğu' iddialarına dair meşhur 'Trump Dosyası'ndan sorumlu ajan olduğu ve başkanlık seçiminin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili soruşturmada oynadığı rolün incelemeye alındığı ortaya çıktı. Fox News'dan bu haberi öğrenen Trump, Clinton'ın aklandığı soruşturmayı 'lekeli, hayır, yoksa çok namussuz mu demeli, bir FBI ajanının yönettiğini' dile getirdi.


COMEY'İ ES GEÇMEDİ
Clinton'ı aklayan FBI Başkanı James Comey'i Rusya soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sırasında görevden almış olan Trump ''düzmece ve namussuz Clinton soruşturması eşliğinde Comey ile geçen yıllardan sonra FBI'ın itibarı paramparça, tarihteki en kötü durumunda'' çıkışını yapıp FBI'ı eski büyüklüğüne geri döndüreceğini vaat etti. 
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