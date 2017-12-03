Hollanda'dan anlamlı ödül

Hollanda Hizmet Hareketinin tanıtımını yapan INS Diyalog Platformu müdürü Saniye Çalkın, bu yıl 7. defa düzenlenen ‘De Kleurrijke Top 100 (Renkli en iyi 100) 'ın bu yıl 2 Aralık 2017 Cumartesi akşamındaki düzenlemesinde, Kleurrijke (Renkli) Ödülü 2017'yi aldı. Çalkın ile beraber aynı zamanda, Sylvana Simons, Nassiri Belaraj ve AJAX futbolcusu Abdelhak Nouri’nin ailesi gibi diğerleri de ödüle layık görüldü.



MURAT KANİ, AMSTERDAM

Hollanda da Hizmet Hareketinin tanıtımını ve birlikte yaşamayı zorlayan konuları gündem yapmaya ve çözüm bulmaya çalışan Platform İNS Müdürü Saniye Çalkın Hollanda'nın "Renkli En İyi 100" ödülünü aldı.

Hollanda Hizmet Hareketinin tanıtımını yapan INS Diyalog Platformu müdürü Saniye Çalkın, bu yıl 7. defa düzenlenen ‘De Kleurrijke Top 100 (Renkli en iyi 100) 'ın bu yıl 2 Aralık 2017 Cumartesi akşamındaki düzenlemesinde, Kleurrijke (Renkli) Ödülü 2017'yi aldı. Çalkın ile beraber aynı zamanda, Sylvana Simons, Nassiri Belaraj ve AJAX futbolcusu Abdelhak Nouri’nin ailesi gibi diğerleri de ödüle layık görüldü.

BİRLİKTE YAŞAMA SANATI VE TOPLUMA KATKI

Calkın, bu ödülü Hollanda'daki toplumsal ayrışmaya karşı mücadelede Platform INS olarak çaba gösterdiklerini ve Kunst van het Samenleven yani Birlikte Yaşama Sanatı'nı topluma yayabilme gayretleri nedeniyle aldıklarını söyledi. Platform INS Hollanda'da topluluklar arası diyalogu geliştirmek ve ayrıştırmaları önlemek için yaklaşık 30 yıldır çaba göstermektedir. Bunun üzerine Türkiye'deki darbe girişimi oldu ve Çalkın, bir Hizmet sempatizanı olarak defalarca şahsen suçlandı ve inanılmaz tehditlere göğüs germek zorunda kaldı. Çalkın: "Zor bir yılın ardından bu ödüle layık görülmemiz bizi çok sevindirdi ve moral verdi” dedi. “Bu, bana şahsen ve Platorm INS olarak bu mücadelemize devam etmemizin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ve Birlikte Yaşama Sanatını toplumun geneline yayma gayretlerimizin bu günlerde her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inancımı pekiştirdi. Bu güne kadar pes etmedik ve kesinlikle pes etmeyeceğiz. "

ROL MODEL İNSANLAR

De Kleurrijke Top 100 (Renkli En İyi 100), Hollandalı gamechanchers (yani eser ve faaliyetleriyle toplumun önünü açanlar), eserlerinden ve kişiliklerinden ilham alınan şahısların yıllık listesidir ve Renkli En İyi 100 olarak yeni nesil toplum önündeki veya perde arkasındaki rol model insanlara bir sima vererek her sene değerli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Renkli En İyi 100'ün, özellikle siyasette ve medyada gerçek Hollanda'nın yeterli temsil edilmediği yerlerde, Platform INS, politikanın, medyanın ve toplumun Birlikte Yaşama Sanatına daha çok nasıl katkı yapabilir üzerine yoğunlaştığını belirtmektedir.

HOLLANDA'DA BÖLÜNMELERE KARŞI ETKİN MÜCADELE

Çalkın: "Önümüzdeki yıl, ana hedef olarak Hollanda'daki bölünmelere karşı daha etkin nasıl mücadele edebiliriz sorusuna odaklanacağız ve buna katkıda bulunmak isteyen stratejik ortaklar ile beraber çalışmak istiyoruz. Bizim için esas olan tek bir kurum olarak değil, özellikle beraber çalışarak neler başarabileceğimiz sorusu önemlidir.