Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'dan anlamlı ödül /03 Aralık 2017 15:07

Hollanda'dan anlamlı ödül

Hollanda'da Hizmet Hareketinin tanıtımını yapan Platform INS Müdürü Saniye Çalkın Ülkenin "Renkli En İyi 100' Ödülünü aldı

Hollanda'dan anlamlı ödül

Hollanda Hizmet Hareketinin tanıtımını yapan INS Diyalog Platformu müdürü Saniye Çalkın, bu yıl 7. defa  düzenlenen ‘De Kleurrijke Top 100 (Renkli en iyi 100) 'ın bu yıl 2 Aralık 2017 Cumartesi akşamındaki düzenlemesinde, Kleurrijke (Renkli) Ödülü 2017'yi aldı.  Çalkın ile beraber aynı zamanda, Sylvana Simons, Nassiri Belaraj ve AJAX futbolcusu Abdelhak Nouri’nin ailesi gibi diğerleri de ödüle layık görüldü.
 
MURAT KANİ, AMSTERDAM
 
Hollanda da Hizmet Hareketinin tanıtımını ve birlikte yaşamayı zorlayan konuları gündem yapmaya ve çözüm bulmaya çalışan Platform İNS Müdürü Saniye Çalkın Hollanda'nın "Renkli En İyi 100" ödülünü aldı.
 
 
Hollanda Hizmet Hareketinin tanıtımını yapan INS Diyalog Platformu müdürü Saniye Çalkın, bu yıl 7. defa  düzenlenen ‘De Kleurrijke Top 100 (Renkli en iyi 100) 'ın bu yıl 2 Aralık 2017 Cumartesi akşamındaki düzenlemesinde, Kleurrijke (Renkli) Ödülü 2017'yi aldı.  Çalkın ile beraber aynı zamanda, Sylvana Simons, Nassiri Belaraj ve AJAX futbolcusu Abdelhak Nouri’nin ailesi gibi diğerleri de ödüle layık görüldü.
 
BİRLİKTE YAŞAMA SANATI VE TOPLUMA KATKI
 
Calkın, bu ödülü Hollanda'daki toplumsal ayrışmaya karşı mücadelede Platform INS olarak çaba gösterdiklerini ve Kunst van het Samenleven yani Birlikte Yaşama Sanatı'nı topluma yayabilme gayretleri nedeniyle aldıklarını söyledi. Platform INS Hollanda'da topluluklar arası diyalogu geliştirmek ve ayrıştırmaları önlemek için yaklaşık 30 yıldır çaba göstermektedir. Bunun üzerine Türkiye'deki darbe girişimi oldu ve Çalkın, bir Hizmet sempatizanı olarak defalarca şahsen suçlandı ve inanılmaz tehditlere göğüs germek zorunda kaldı. Çalkın: "Zor bir yılın ardından bu ödüle layık görülmemiz bizi çok sevindirdi ve moral verdi” dedi. “Bu, bana şahsen ve Platorm INS olarak bu mücadelemize devam etmemizin ne kadar  önemli ve gerekli olduğunu ve Birlikte Yaşama Sanatını toplumun geneline yayma gayretlerimizin bu günlerde her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inancımı pekiştirdi. Bu güne kadar pes etmedik ve kesinlikle pes etmeyeceğiz. "
 
ROL MODEL İNSANLAR
 
De Kleurrijke Top 100 (Renkli En İyi 100), Hollandalı gamechanchers (yani eser ve faaliyetleriyle toplumun önünü açanlar), eserlerinden ve kişiliklerinden ilham alınan şahısların yıllık listesidir ve Renkli En İyi 100 olarak yeni nesil toplum önündeki veya perde arkasındaki rol model insanlara bir sima vererek her sene değerli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Renkli En İyi 100'ün, özellikle siyasette ve medyada gerçek Hollanda'nın yeterli temsil edilmediği  yerlerde, Platform INS, politikanın, medyanın ve toplumun Birlikte Yaşama Sanatına daha çok nasıl katkı yapabilir üzerine yoğunlaştığını belirtmektedir.
 
HOLLANDA'DA BÖLÜNMELERE KARŞI ETKİN MÜCADELE
 
Çalkın: "Önümüzdeki yıl, ana hedef olarak Hollanda'daki bölünmelere karşı daha etkin nasıl mücadele edebiliriz sorusuna odaklanacağız ve buna katkıda bulunmak isteyen stratejik ortaklar ile beraber çalışmak istiyoruz. Bizim için esas olan tek bir kurum olarak değil, özellikle beraber çalışarak neler başarabileceğimiz sorusu önemlidir.
 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda'dan anlamlı ödül Sonraki Haber >>

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:01:20