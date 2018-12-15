Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin içeriği sızdı... Trump 'vazgeç' demiş

Ahvalnews.com'da yer alan WSJ haberinin çevirisine göre ABD Başkanı Trump Erdoğan’la telefonda görüşerek Suriye'de Fırat'ın doğusuna saldırı tehdidinden vazgeçmesini talep etti.







Bir Türk yetkiliye göre ise Erdoğan, Trump'a kaygılarını dile getirdi.





Yetkilinin ifadesine göre, iki lider Suriye’de “daha etkin işbirliği gerektiğinde anlaştılar”, ancak Erdoğan’ın olası saldırısının önüne geçecek bir anlaşmaya varıp varmadıkları anlaşılamadı.





Hafta başında Erdoğan’ın harekatı birkaç gün içinde başlatma tehdidinde bulunması Washington’ı alarma geçirmişti.



