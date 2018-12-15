Samanyolu Haber /Gündem / Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin içeriği sızdı... Trump 'vazgeç' demiş /15 Aralık 2018 00:52

Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin içeriği sızdı... Trump 'vazgeç' demiş

Wall Street Journal’ın ABD’li ve Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, Erdoğan’la görüşerek Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir harekat düzenlemekten vazgeçmesini talep etti.

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Ahvalnews.com'da yer alan WSJ haberinin çevirisine göre ABD Başkanı Trump Erdoğan’la telefonda görüşerek Suriye'de Fırat'ın doğusuna saldırı tehdidinden vazgeçmesini talep etti.

Bir Türk yetkiliye göre ise Erdoğan, Trump'a kaygılarını dile getirdi.

Yetkilinin ifadesine göre, iki lider Suriye’de “daha etkin işbirliği gerektiğinde anlaştılar”, ancak Erdoğan’ın olası saldırısının önüne geçecek bir anlaşmaya varıp varmadıkları anlaşılamadı.

Hafta başında Erdoğan’ın harekatı birkaç gün içinde başlatma tehdidinde bulunması Washington’ı alarma geçirmişti.

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