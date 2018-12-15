Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı /15 Aralık 2018 00:47

Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Kuruyuş Türkiye'nin kredi notunu 'BB', görünümünü ise 'Negatif' olarak korudu.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB” ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye için 2018’deki ilk değerlendirmesini 19 Ocak’ta yapmış ve notu 'BB+'da görünümü ise durağan olarak teyit etmişti. Kuruluş ikinci değerlendirmesini ise 13 Temmuz’da yapmış, ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti.
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