Samanyolu Haber /Dünya / Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık /18 Haziran 2019 10:58

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportaj sırasında öksürdüğü için özel kalem müdürü Mick Mulvaney'e sinirlenerek odadan çıkarttı

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

ABC News'in yayınladığı videoda Trump'ın bir muhabirle Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililerin kendi finansal dökümanlarını istemesi hakkında röportaj yaptığı görülüyor. Röportajda Trump Demokratların bu belgelerde yanlış bir şey bulamayacağını söylese de belgeleri paylaşmayı tekrar reddediyor.

Röportaj sırasında Mulvaney öksürdükten Trump sinirleniyor ve röportajın o bölümünün tekrar çekilmesini talep ediyor ve "Cevabımın ortasında öksürüyor. Bu hoşuma gitmiyor, biliyorsun, bu hiç hoşuma gitmiyor" diyor. Trump videonun devamında Mulvaney özür diledikten sonra, "Öksüreceksen odadan çık, öksüremezsin, öksüremezsin" ifadelerini kullanıyor. 

Trump, daha sonra dökümanları hakkında konuşmaya devam ediyor. 
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