BM kaynakları: ABD İran'a hava bombardımanı yapmayı planlıyor

İbranice yayın yapan Maariv gazetesine açıklamada bulunan BM kaynakları, Beyaz Saray’da üst düzey askeri komutanlar, Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Başkan Donald Trump’ın danışmanları arasında cuma gününden bu yana İran konusunda görüşmeler sürüyor.







Habere göre ABD, Umman Körfezi’nde tankerlere saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a taktik saldırı hazırlığı yapıyor. Hayata geçirilmesi planlanan bu askeri eylemin, İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı bir tesise hava bombardımanı düzenlenmesi olduğu iddia edildi. Batılı bir diplomat, “Büyük bir bombardıman olacak ama belli bir hedefle sınırlı kalacak” dedi.





Öte yandan gazeteye konuşan kaynaklar, Trump’ın İran’a karşı askeri eylem konusunda istekli olmadığını ama artık sabrının tükendiğini, bunun için de harekete geçilmesi taraftarı olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istediğini vereceğini öne sürdü.