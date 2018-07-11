Samanyolu Haber /Gündem / Trump’a karşılama şoku… Maç var diye gelmediler /11 Temmuz 2018 17:06

Trump’a karşılama şoku… Maç var diye gelmediler

Belçika Kralı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da dahil Belçika yönetiminin NATO Zirvesi için Brüksel'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ı Fransa ile oynanan Dünya Kupası maçı nedeniyle karşılamadığı belirtildi.

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La Libre’nin haberine göre, Trump’ı Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü François Gusten, ABD’nin yeni Belçika Büyükelçisi Ronald Gidwitz, ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson karşıladı.

Le Soir, Başbakan Charles Michel’in Fransa ile oynanan yarı final maçını izlemek için Belçikalı futbolcu Eden Hazard’ın yaşadığı Braine-le-Comte’ye gittiğini, Kral Philippe ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’in maçı St. Petersburg’da tribünden takip ettiğini yazdı.

Başbakan Michel daha önce yaptığı açıklamada Trump’ın gönderdiği ve savunma harcamalarını artırma çağrısı yapılan mektuptan çok etkilenmediğini söylemişti.
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