Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupasında büyük doping şüphesi... Ruslar kabul etti! /11 Temmuz 2018 16:59

Dünya Kupasında büyük doping şüphesi... Ruslar kabul etti!

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerleyerek büyük bir sürprize imza atan Rusya Milli Takımı için doping iddiaları ortaya atıldı. Futbolcuların maçtan önce 'amonyak' kokladığı iddialarına Rusya Futbol Federasyonu'ndan cevap geldi.

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Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’un iddiasına göre; Rus futbolcular İspanya maçından önce amonyaklı pamuk koklayarak performanslarını arttırmak istedi.

Rusya Milli Takımı’nın doktoru Eduard Bezuglov da, oyuncuların hem İspanya maçında hem de çeyrek finaldeki Hırvatistan maçından önce amonyak kokladığını itiraf etti.

Konu hakkında açıklama yapan Bezuglov, “Küçük bir pamuk parçasına damlatılan ve burundan çekilen basit bir amonyaktan bahsediyoruz. Binlerce sporcu bunu yıllardır kullanıyor” şeklinde konuştu.

Kullanılan maddenin doping olmadığını belirten Bezuglov, “Sadece sporcuların da kullandığı bir şey değl. Başı dönen yada şuurunu kaybedenler güçlü kokunun etkisi için kullanıyor. Herhangi bir eczaneye gidip alabileceğiniz bir şey. Dopingle alakası yok” dedi.

Amonyak, uluslararası anti-doping düzenlemelerinde yasak bir madde olarak sınıflandırılmamakla birlikte, nefesin uyarılması ve kandaki oksijen akışının iyileştirilmesi yoluyla atletik performansın geliştirilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.


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