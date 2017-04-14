TRT spikerinden 'Ermeni' gafı

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasındaki arbedenin ardından Lyon taraftarları sahaya inmiş, UEFA, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından maçın oynanmasına karar vermişti.







TÜRK TARAFTARLARAN PROVOKASYON

TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.





Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.





ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu.