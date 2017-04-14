Samanyolu Haber /Gündem / TRT spikerinden 'Ermeni' gafı /14 Nisan 2017 14:20

TRT spikerinden 'Ermeni' gafı

Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının öncesinde yaşanan olayları aktarırken bölgede Ermenilerin yoğun olarak yaşadığını söyleyen TRT spikeri Alper Bakırcıgil tepki çekti

TRT spikerinden 'Ermeni' gafı

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasındaki arbedenin ardından Lyon taraftarları sahaya inmiş, UEFA, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından maçın oynanmasına karar vermişti.

TÜRK TARAFTARLARAN PROVOKASYON
TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.

Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu.
<< Önceki Haber TRT spikerinden 'Ermeni' gafı Sonraki Haber >>

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:36