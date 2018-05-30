TRT satılacak, OHAL kaldırılacak, Parlamenter sisteme dönülecek...

Parlamenter sisteme vurgu yapılan beyannamede seçim barajının yüzde 5'e indirileceği ifade edildi. Beyannamede ayrıca OHAL uygulamasının kaldırılacağı kaydedildi.





TRT'nin satılacağı vaadinin de yer aldığı beyannamede belirtilenleri, Akşener şöyle açıkladı:





"Her gün ama her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini, sorumlu devlete bırakmalıdır. Değerli arkadaşlarım, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışı ile Türkiye yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Sahip olduğumuz değerlere güvenerek açığı kapatmaktır diyoruz. Bu yeni çağda, yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Yeni dünyada en önemli hassasiyet, ülkelerin bekalarını önceliğine almaktır. İnsanın ne istediğini, ne hissettiğini hayata geçirebilmek önemlidir."





"Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şeklinde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır."





Akşener, seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gelirken trafik kazası geçiren İyi Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Özyer, Samsun Belediye Meclis Üyesi Önder Fatih Şenol'a geçmiş olsun diledi.





"Muasır medeniyetten kopmak üzereyiz. Toplumumuz, bireysel silahlanma, taciz, tecavüz gibi durumlarla yaşamaktadır. Ekonomimiz müteahhit ekonomisi olmuştur. Huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak isteyen tüm insanlarımız vardır. Göreve gelir gelmez OHAL'e son vereceğiz."





"TRT'yi satacağız"





"Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Medya aracılığı ile size eksik, ve yalan bilgi veriyorlar. Bu anlayışı temelden değiştireceğiz. Tarafsız bilgilendirilmeniz için medyaya önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermayeden bağımsız haber kuruluşlarının önünü açacağız. RTÜK'ü siyasetten arındırarak, asli görevine döndüreceğiz. Kamunun ödediği belgelerle hükümet borazanlığından başka işlevi kalmamış TRT'yi satacağız. Sanırım en çok alkış alan vaadimiz TRT'nin satılması oldu."





"Şiddetin toplum içinde azaltılması amacıyla, her türlü şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran mesajları yayanlara idari ve cezai işlemler uygulayacağız. İnterneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları üzerinden oy devşirme işlemini kapatacağız. Allah ile devlet arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Her tür inanca ait din mekanlarını devlet olanaklarından eşit yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız."





"Bir uzlaşı Anayasa'sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz parlamenter sistemi en kısa sürede hayata geçirmektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir. Baskıcı ve hükümran devlet anlayışı ile güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Ceza yargılamalarında evrensel hukuk ilkelerine uyum sağlayarak adil yargılamayı hayatı geçireceğiz. Kovuşturma, soruşturma döneminde yasadışı yöntemler uygulayanlara idari yaptırım kararları alacağız."





"Sayıştay'ı işler hale getireceğiz"





"Devletin millete üsten bakan değil, vatandaş için var olduğunu belirten bir anlayış yerleştireceğiz. Eşe, dosta göre değil, bilgiye göre karar alan yapıyı kuracağız. Hiçbir örgütün devlette yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut iktidar tarafından tamamen devre dışı bırakılan Sayıştay'ı tekrar işler hale getireceğiz"





"Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek. Kamuya atamalarda liyakati hakim kılacağız. Liyakati gözetmeyen sıralı yöneticilere yaptırım getireceğiz. Terör örgütüne soru sevk edenlerin dönemini kapatacağız."





Parlamenter sistem





Hiç kimse milletten büyük değildir. Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşit mesafededir. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. O değeri taşıyacak olan da demokratik parlamenter sistemdir. İnsanın iyiliğini ve devletin güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin altına imza atılamaz. İnanç ifade ve teşebbüs özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Devletin görevi insanın evinde mutlu yatağında huzurlu sokakta güven içinde yaşamasını sağlamaktır. Bulunduğumuz her yerde cehaleti yıkıp bilgiyi kapışarak bölüşmeyi yıkıp adil biçimde bölüşmeyi ilke edinmiş medeniyetin temsilcileriyiz. Bizi diğer milletlerden üstün kılan hasletlerimizi yeniden hatırlamak hatırlatmak zorundayız. Tarih bizden başka bir bin yıllık kardeşliğe şahitlik etmemiştir.





Bizler bu sözleşmeyi hazırlarken bizi biz yapan değerlerimizi yeniden hatırlatmak istedik. 81 milyon insanımızın her biri için devlet korkunun aygıtı olarak görülmesin. Her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini sorumlu devlete bırakmalıdır.





"Ekonomimiz müteahhit ekonomisine çevrilmiştir"





Akılcı politika sadece rakamlar demek değildir. Türkiye'nin kaderi gücü sımsıkı elinde tutan bir zihniyete asla terk edilemez. Parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları herkese eşit biçimde sağlanacaktır. Devletimize nüfus cüzdanı ile bağlı olan herkes devletimizin karşısında eşit olmalıdır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da reis de paşa da yoktur.





Kamunun ödediği verdiği belgelerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmış olan TRT'yi satacağız. (Alkışlar) Sanıyorum şimdiye kadarki seçim vaatlerimiz arasında en çok alkış alan TRT'nin satılması oldu.





Ekonomimiz müteahhit ekonomisine çevrilmiştir. OHAL uygulamasına göreve geldiğimiz an itibarıyla derhal son vereceğiz. Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz. Yeni anayasa bireysel hak ve hürriyetleri çok güçlü bir şekilde teminat altına alacağız. Milletinden korkan bir devlet olabilir mi? Medya alanında önemli düzenlemeler getiriyoruz. Devletin tüm basın yayın kuruluşlarına eşit mesafede durmasını sağlayacağız. RTÜK'ü siyasi etkilerden arındırarak asli görevlerine odaklanmasını sağlayacağız.





'Seçim barajı yüzde 5'e indirilecek'





Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Seçmen sayısına göre yurtdışı seçim bölgeleri oluşturacağız.

Polislerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Uzman er ve erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçmelerini sağlayacağız. Öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge alabilmelerinin yolunu açacağız. Performans sistemi gibi ucube bir duruma son veriyoruz. Muhtarlarımız başımızın tacıdır. Muhtarlarımızın belediyelerin yönetim mekanizmalarına aktif şekilde katılımlarından yanayız.