Samanyolu Haber /Dünya / Starbucks 8 bin mağazasını bir günlüğüne kapattı /30 Mayıs 2018 12:22

Starbucks 8 bin mağazasını bir günlüğüne kapattı

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 180 bin çalışanına ‘Irkçılık ayrımıyla mücadele’ eğitimi verdi.

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Amerikan şirketi 29 Mayıs günü ABD’deki 8 binden fazla şubesini 4 saat boyunca kapalı tutarak çalışanlarına eğitim verdi. Aralarında nöro bilimcisi, çeşitlilik ve toplum destek uzmanlarından oluşan 30’dan fazla eğitimci, çalışanlara 4 saat boyunca eğitim verdi.

STARBUCKS ŞUBELERİNİ 4 SAAT KAPALI TUTUNCA 12 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Eğitim boyunca, belgesel film yapımcısı Stanley Nelson’ın 7 dakikalık ‘ırksal ön yargı’ filmi izletildi.

Filmde, ABD tarihinde yaşanmış ırkçılık faaliyetleri anlatılıyor. Basına kapalı gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların müşterilerine karşı nasıl davranması gerektiği anlatıldı. 

Starbucks’un ülke genelinde şubelerini kapatmasının maliyeti yaklaşık olarak 12 milyon dolar olarak açıklandı.

Kahve zinciri, çalışanlarına eğitim verme kararını, nisan  ayı içinde ABD’nin Philadelphia şehrinde bir Starbucks şubesinde yaşanan bir olay üzerine almıştı.

Olayda iki Afro-Amerikalı Starbucks’a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü “ya sipariş verin ya da dışarı çıkın” uyarısında bulunmuştu.

Arkadaşları gelene kadar sipariş vermeyeceklerini söyleyen müşteriler, daha sonra polis zoruyla şubeden atılıp göz altına alınmıştı.

CEO, AFRO AMERİKALILARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ 

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Starbucks CEO’su Kevin Jonhson Philadelphia’ya giderek daha sonra serbest bırakılan iki vatandaştan özür dilemişti.  

Starbucks ayrıca olay günü polisi arayan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.
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