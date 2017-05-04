TRT Erdoğan’ı niçin sansürledi





Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Selahaddin E. Çakırgil, bugünkü “Ben bu tartışmanın neresindeyim?” başlıklı yazısında, TRT Haber'i Erdoğan'ı sansürlediğini öne sürdü.





Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin başına geri döndükten sonra "Mavi Marmara'daki manyak tiplerle" yolunu ayırması gerektiğini söylemişti. AKP’lilerin çok sert tepki gösterdiği bu tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.





“BAZILARI İŞİ TAMAMEN ŞİRAZESİNDEN ÇIKARDI”





Erdoğan şöyle demişti:





“İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor’ deniyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Tekkeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Yapılması gereken budur. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi, kendi doğrularını benimseyen, belirledikleri çerçevede kalan insanları ‘doğru’, onun dışındaki insanları da ‘yanlış’ addetme noktasına getirdiler. Oysa kimsenin böyle bir hakkı yok. Onların da böyle bir hakları, yetkileri yok; benim de.”





“TRT HABER’DE SANSÜRLENDİ”







Tartışmaya katılan Star gazetesi yazarı Selahaddin E. Çakırgil, “Eğer, İslamcılıktan murad, inandığı değerlere göre bir dünya kurulmasını istemek ise, şuûr ve basiret sahibi hangi Müslüman, ‘Ben Müslümanım ama inandığım değerlerin, ölçülerin bir toplum ve dünya düzeni olmasını istemem. Ona karşıyım!’ diyebilir? Birileri, biz de ‘müslümanız..’ diyorlarsa ve sonra da Müslümanları taşlıyorlarsa, onlara, önce içinde bulundukları kafa karışıklığından kurtulmaları tavsiye olunur” dedi.





Bu tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt beklediğini belirten Çakırgil, Erdoğan’ın açıklamasından “İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor’ deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak yanlış. Biz tekkeye mürid aramıyoruz ki… (…) Ama bazıları işi tamamen şirâzesinden çıkardı” sözlerini hatırlattı.





Selahaddin E. Çakırgil, TRT Haber’in konuya ilişkin haberine dikkat çekerek yazısını şu çarpıcı iddiayla sonlandırdı: “Ama işi şirazesinden çıkaranlara yönelik sözler, TRT Haber’de dün 12.35’teki yayında sansürlendi; niçin?”