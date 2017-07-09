TRT, '15 Temmuz Şehidi'ni diriltti!

AKP 15 Temmuz'a doğru giderken resmi ve parti kanallarından propagandayı yoğunlaştırıyor. Darbe girişiminin yıl dönümünde resmi bir etkinlik düzenlenecek. Öte yandan yandaş kanalların yanı sıra TRT'de de 15 Temmuz'la ilgili çalışmalar yapılıyor.





'15 Temmuz Kahramanları' isimli belgeselde darbe girişimi sırasında yaralananlarla röportaj yapılıyor. Ancak, altyazılarda (KJ) yaptığı hatalarla ünlü TRT, yine bir skandala imza attı. 15 Temmuz'da yaralandığı söylenen ve resmi listede adı bulunan Bilal Özyıldırım, bu belgesele konuştu. TRT ise, Bilal Özyıldırım'ı 'gazi' yerine 'şehit' diye verdi.





Özyıldırım konuşurken TRT'nin verdiği altyazı "15 Temmuz Şehidi Bilal Özyıldırım Günaydın Haftasonu'nda" şeklinde.





Bu hatanın görüntüleri sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından...















