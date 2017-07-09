Samanyolu Haber /Gündem / Despot rejimde bugün... Gelin ve damat, düğün salonuna giderken gözaltına alındı! /09 Temmuz 2017 17:48

Despot rejimde bugün... Gelin ve damat, düğün salonuna giderken gözaltına alındı!

Hamile kadınları doğumhane kapısından bekleyip doğum yapar yapmaz hapse gönderen Erdoğan Rejimi'nin yeni hedefi düğünler. OHAL dönemindeki insan hakları ihlalleri, doğumhaneden düğün salonlarına kadar her yere zulmü ulaştırıyor.

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Emine Çetik ve Aykut Kutlu, en mutlu günlerinde düğün salonuna gitmek için yola çıktıkları sırada gözaltına alındı. İkili karakola götürülürken yüzlerce davetli düğün salonunda bekliyor. 

YOL KONTROLÜ

Uşak'ta gerçekleşen olayda Emine Çetik ve Aykut Kutlu, düğün hazırlıklarını tamamlamış, resmi nikahlarını yaptırmış ve hiçbir sorunla karşılaşmamışlardı. 

Düğün konvoyu Makasbaşı Düğün salonuna doğru yola çıktığı sırada Uşak Girişi'ndeki polisler 13:0'da yol kontrolü için araçları durdurdular. 

Burada yapılan kontrolün ardından, Emine ve Aykut çifti gelinlik ve damatlıklarıyla beraber gözaltına alınarak karakola götürüldüler. 

Yüzlerce davetli düğün salonunda beklediği öğrenildi. 

Hamile kadınlar, bebekli anneler, 80 yaşındaki yaşlılar, ameliyat masasındaki hastalar ve yeni doğum yapmış lohusalı kadınlardan sonra OHAL zulmü böylece ilk kez düğünü de hedef aldı. 

Kaynak: aktifhaber.com



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