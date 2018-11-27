Samanyolu Haber /Gündem / 'Trol Mevlüt'e ertelemesiz 2.5 yıl hapis /27 Kasım 2018 15:06

'Trol Mevlüt'e ertelemesiz 2.5 yıl hapis

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan aktrol gazeteci Mevlüt Yüksel 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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2017'nin Şubat ayında yaşanan bir gerginlik sonrası gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medya hesabından yayınlayan havuz medyası çalışanı Mevlüt Yüksel hapis cezası aldı.

İlerihaber'den Nazlı Eda Piyade'nin haberine göre Yüksel'e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan iki yıl altı hapis cezası verildi.

Yüksel kendini "Paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, onlar benim çocuğum yaşında" diyerek savundu.

‘CEZA ERTELENMEDİ'

İyi hal indirimi uygulanmayan Yüksel'in cezası iki yıldan az olmadığı için ertelenmedi.

TROL MEVLÜT'ÜN ÇEKTİĞİ SUNUŞ OLAY OLMUŞTU

Mevlüt Yüksel daha önce Almanya'da ZDF önüne giderek ''elleri cebinde, bakın bir Alman ZDF görevlisi, Bakın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına küfreden ZDF kanalının yetkilileri, bakın nasıl kaba bir şekilde duruyorlar ve burada bizim bulunmamızdan rahatsız oluyorlar'' diyerek sunuş çekmişti

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