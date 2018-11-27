'Gemi su alıyor, MHP yaması ile kapatılacağını sanmıyorum'

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı için Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Cihangir İslam, AKP'nin baş aşağı gidişinin durdurulamayacağını söyledi.







Saadet Partisi'nden İstanbul milletvekili vekili seçildiğinden bu yana Meclis'te yaptığı konuşmalarla AKP'nin tepkisini toplayan İslam, AKP-MHP ittifakı, yeni yönetim sistemi ve yerel seçimlere dair Mezopotamya Ajansı'nın (MA) sorularını yanıtladı.





AKP'nin bir 'olağanüstü dönem' partisi olduğunu belirten İslam, "Yani 28 Şubat döneminde olağanüstü şartlarda kurulmuş bir partidir. O şartlarda Refah Partisi ve Fazilet Partisi art arda kapatılmış, bu dönem içerisinde yükselişte olan Refah Partisi adeta bölünmeye zorlanmıştır. O dönemde de diyorduk, bu dönemde de diyoruz AK Parti'ye küresel güçler tarafından yüklenen birinci misyon, küresel kapitalizmin bu ülkedeki tesisatı görevi olmuştur. Yani kapitalizmin borularının döşenmesi görevi verilmiştir. İkincisi, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında bugün Ortadoğu’daki huzursuzlukların temel kaynağı diyebileceğimiz bir projedir. Bir anlamda o da AK Parti'yi ifade ediyor" dedi.





'AKP ÜLKEDE MANTIĞIN VE AHLAKIN ZEMİNİNİ YOK ETTİ'





AKP döneminde haksız kazanç elde eden bir zümre oluşturulduğunu belirten İslam, "Bakın son 16 senede iki kesimin büyüdüğünü görüyoruz. Dolar milyonerleri ve yoksulluk. Bu aslında haksız kazancın gözümüzün önünde cereyan ettiği anlamına gelir. En yüksek gelir grubu ile en düşük gelir grubu arasındaki fark açılmıştır" dedi. AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin elinde kalanın 'Saray kültürü' olduğunu ifade eden İslam, "Ortaya getirilen şeyin adalet olmadığını görüyoruz. Hapishanelerdeki insan sayısı artmış, tüm muhalefet o veya bu nedenle susturulmaya çalışılmış. Otoriter rejim kimliğe bakmaz, otoriter rejim iktidarı destekleyenler ile desteklemeyenleri ölçü alır. Yani bir anlamda egosantrik bir sınıflandırma yapar. Benim teklifim şu olmuştu en son; AK Parti'nin açık ismi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben onlara Adalet kavramını iptal edin demiştim. AK Parti bu ülkede bilginin, mantığın ve ahlakın zeminini yok etmiştir" şeklinde konuştu.





'AK PARTİ YÜZDE 30 BANDINA GERİLEYECEK'





AKP'nin başkanlık sistemini tek başına iktidarda kalamayacağını hissettiği için gündeme getirdiğini belirten İslam, "Yani yüzde ellilerde olma rüyası bitti. Benim tahminim mahalli seçimlerde de AK Parti yüzde 30 bantlara gelmeyecektir. Onun bir tedbiri olabilir. İkinci olarak AK Parti her zaman yargıyı bir yük olarak gördü. Yani denetlenmek istenmeyen bir mekanizma içerisinde çalışmak istiyorlar. Tek kişinin yönetmesi ile işlerin kolaylaşacağını sanıyorlar ama sadece kendilerinin değil tüm ülkenin başına dert açıyorlar. Böyle bir demokrasi yok. Aslında böyle bir insani yönetim yok. Bir an önce bu sistemi hukuk devletine doğru evirtmeliyiz" dedi.





'GEMİ SU ALMAYA DEVAM EDİYOR'





AKP-MHP arasında yeniden başlayan ittifaka ilişkin de konuşan İslam, "Artık delik büyümüştür. AK Parti'deki kayıp devam ediyor. Gemi su alıyor. 24 Haziran'da yüzde 42 dedik, anketler bunun çok daha aşağılarda olduğunu da gösteriyor. AK Parti'nin belediyeleri elde tutma garantisi ortadan kalkmıştır. Şu anda kendine bir ortak arıyordu ve onla ortaklık yapabilen bir tek MHP vardır. Aslında onların 24 Haziran'da değil 17-25 Aralık'tan bu yana devam eden bir ortaklıkları var. Tabi AK Parti'nin icraatına ortak olanlar onların siyasi faturasına da ortak olmayı kabul etmiş demektirler. Çünkü seçmen bunu da dikkate alacaktır. Fakat deliğin artık MHP yaması ile kapatılacağını da zannetmiyorum. Gemi su almaya devam ettiği için delik daha da büyümüştür. Mahalli seçimlerde halkımızın ciddi bir ikaz geliştireceğini düşünüyorum" dedi.





'HDP, İYİ PARTİ, CHP VE SP İTTİFAK YAPMALI'





Muhalefetin ittifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Cihangir İslam, "Bence HDP'nin İYİ Parti’nin, CHP'nin ve Saadet Partisi'nin ittifakı birlikte gerçekleştirmesi gerekir. Ben bu ittifaktan kaynaklı siyasi bir kaybın olacağını sanmıyorum çünkü tabanda bu durum aşılmıştır. Çoktandır aşıldı. Bu noktalar çok önemli. Türkiye ancak çoğulcu bir demokrasi ve hukuk devleti ile önünü açabilir. Yani etnisite olarak kendisini Türk olarak tanımlayan herkese söylüyorum ve diyorum ki eğer kendiniz için istediğiniz Kürt kardeşleriniz için istemiyorsanız sorun daha çözülmemiş demektir. Bu mahalli seçimlerde özellikle bir arada yaşamayı ve demokrasiyi insan haklarını savunan partiler bunun yukardan bir ittifak olması gerekmiyor. Çünkü her yerelin, her ilin, içerisindeki farklı ilçenin işleme ihtimali yüksek olan kombinasyonlar ve ittifaklar mümkün. Önemli olan dürüst ve çalışkan insanları iş başına getirmek ve birlikte yönetmeyi öğrenmek" dedi.





'DEMİRTAŞ VE ARKADAŞLARI TAHLİYE EDİLMELİ'





İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'In AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın ardından yaptığı 'hamle yapar, işi bitiririz' açıklamasına ilişkin de "Sayın Recep Tayip Erdoğan, 1999-2002 yıllarında haklı olarak siyasi yasaklı olma, milletvekili adayı olmama gibi yargının aleyhte kararı ile karşılaştı ve AİHM'e başvurdu. O dönemde kendisini destekledik çünkü bu bir hak ihlaliydi. Yani hak ihlalinin kimin hakkında olması problem değil. Problem olan hak ihlalinin kendisidir. Türkiye’de bu siyasi ahlakın yerleşmesi lazımdır. O yüzden Meclis kürsüsünde konuya ilişkin seslendim ve cevap bekliyorum. Şimdi karşı çıkıyorsunuz ama hükümet değil karşı çıkan sayın cumhurbaşkanı. Zaten hükümet kanadının da onun hilafına söz söyleyebileceklerini sanmıyorum. Yani niçin karşı çıkıyorsunuz. Bu tutukluluğun kalkmasına dair bir karar alınmış. Türkiye AİHM’e imza koymuş bir devlettir. Devlette de devamlılık vardır. O yüzden yöneticilerin bireysel görüşleri bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Bir an önce Sayın Demirtaş ve arkadaşları tahliye edilmeleri gerekir.