Trafik sigortasına rekor zam geliyor

Hürriyet Gazetesi Ekonomi yazarı Noyan Doğan bir çok kişinin canını yakan Trafik Sigortaları ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Doğan yazısında Hükümetin aylardır söz verdiği ama bir türlü çıkartamadığı yasa çıkmazsa Trafik Sigortalarına yüzde 17 zam geleceğini hatırlattı.





İşte Noyan Doğan'ın yazsının ilgili bölümü





Aman diyorum ve uyarıyorum; Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki bir madde kabul edilmezse, trafik sigortasında, tüketicinin cebini yakacak yeni bir fiyat kaosu ile karşı karşıya kalacağız.

Konuyu açayım. Özellikle de Meclis komisyonlarında yasa üzerinde görüşme yapanlar dikkatle okusun.

Daha önce bu köşede yazdım, Danıştay, sigorta şirketlerinin, hasarlı araçların onarımında orijinal parça yerine eşdeğer yedek parça kullanımına yönelik uygulamasını, geçen ay durdurdu. Bu karar pek de önemsenmedi. Şimdi de eminim birileri, ‘doğru karar, sigortacılar da orijinal parça kullansınlar, bu da konum mu yani’ diyecektir. Maalesef, o kadar basit değil.





MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

İşte Danıştay’ın iptal kararı, sigortacıların maliyetlerini yüzde 17 artıracak ki, bu da yaklaşık 1 milyar liralık ek maliyet anlamına geliyor. Peki, bu ne demek? Maliyet prime yansıyacak, trafik sigortasının fiyatı yüzde 17 artacak. Bunun için de Meclis’te görüşülen torba yasanın içine, ‘Hasar onarımında hangi parçanın kullanılacağını Hazine belirler’ maddesi eklendi. Eklendi ki, trafik fiyatı artmasın.

Konu halen önemsiz diyen varsa, hatırlatayım; üç sene önce de yargıda tazminat ödemeleri ile ilgili tüketicilerin lehine diye bazı kararlar alındı, fiyatlar ikiye-üçe katlandı ve trafik sigortası Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri haline geldi, halen de tüketici fiyatlar yüksek diye bas bas bağırıyor. O yüzden aman diyorum, yeni bir kaos çıkmasın.