Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor

‘Siyah elmas’ olarak nitelendirilen, kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatı 2 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, artık daha fazla üretilecek.





2016 yılı Kasım ayı itibarıyla orman genişliği bin 370 dekarı bulan trüf ormanı için Bakanlık, 2019 yılına kadar 2 bin 450 dekar alanda daha trüf ormanı kurulmasını hedefliyor.









Öte yandan Bakanlık, arıcılık ve bal üretimini artırmak için de 3 yıllık yol haritası belirledi. Verilen desteklerle arıcılık ve bal üretimini dünyada 6’ncı sıradan 2’nci sıraya çıkaran Bakanlık, yeni bal ormanlarının kurulması için üretimi daha da artıracak.







