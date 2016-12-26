Samanyolu Haber /Ekonomi / Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor /26 Aralık 2016 11:40

Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor

Gıdadan kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan dünyanın en pahalı mantarı trüf için Bakanlık harekete geçti.

Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor

 ‘Siyah elmas’ olarak nitelendirilen, kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatı 2 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, artık daha fazla üretilecek.

2016 yılı Kasım ayı itibarıyla orman genişliği bin 370 dekarı bulan trüf ormanı için Bakanlık, 2019 yılına kadar 2 bin 450 dekar alanda daha trüf ormanı kurulmasını hedefliyor.


Öte yandan Bakanlık, arıcılık ve bal üretimini artırmak için de 3 yıllık yol haritası belirledi. Verilen desteklerle arıcılık ve bal üretimini dünyada 6’ncı sıradan 2’nci sıraya çıkaran Bakanlık, yeni bal ormanlarının kurulması için üretimi daha da artıracak.


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