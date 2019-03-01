Trafiğe kaydedilen taşıt sayısı yüzde 43,4 düştü

Krizde geçim derdine düşen vatandaş araba almaktan vazgeçti. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan (tescil) taşıt sayısı yüzde 43,4 azaldı.





TÜİK verilerine göre sıfır kilometre otomobillerin 2019 yılının ilk ayında trafiğe tescil edilme oranı yüzde 39,9 düştü.





TRAKTÖRDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 67,8





Düşüş minibüste yüzde 52,1, otobüste yüzde 11,7, kamyonette yüzde 54,6, kamyonda yüzde 62,8, motosiklette yüzde 10,9, özel maksatlı taşıtlarda yüzde 66,2, traktörde ise yüzde 67,8 olarak gerçekleşti.





Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 486 taşıt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı.









Otomobili sırasıyla yüzde 17,5 ile kamyonet, yüzde 8,9 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'i minibüs, otobüs, kamyon ve özel maksatlı taşıtlardan teşekkül etti.







Ocak sonu itibarıyla trafikteki taşıt sayısı 22 milyon 922 bin 164 adet oldu.





Trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,9'u benzinli. Elektrikli veya hibrit otomobillerin payı ise sadece yüzde 0,05.





TÜRKİYE’DE TAŞITLARIN PAYI (YÜZDE)

Otomobil: 54,3

Kamyonet: 16,4

Motosiklet: 14

Traktör: 8,2

Kamyon: 3,7

Minibüs: 2,1

Otobüs: 1

Diğer: 0,3













44 BİN 406 ADET OTOMOBİLİN MARKALARA GÖRE DAĞILIMI (YÜZDE)*:



MARKA: ORAN

Renault: 18,3



Fiat. 16,4

Volkswagen: 9

Peugeot: 5,8

Honda:: 5,5

Nissan: 5,2

Ford: 4,8,

Hyundai: 4,8

Dacia: 4,5

Skoda: 3,5

Diğer: 22,3

(*) 2019 yılı ocak ayına ait TÜİK verileri.





TÜİK verilerine göre trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı.





Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı





Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 adet otomobilin yüzde 56'sı beyaz, yüzde 21,7'si gri, yüzde 7,7'si siyah ve yüzde 5,2'si kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerde.



