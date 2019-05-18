Trabzonspor, Beşiktaş'ı devirdi: 2-1

Medical Park Stadyumu'ndaki maçta perdeyi açan gol Novak'tan geldi. Müsabakanın 53. dakikasında Abdülkadir Ömür, harika çalımlarda topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe ortaladı.





Arka direkte topla buluşan Novak, iyi bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.







BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI





Beşiktaş, 74. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde golü buldu. Sonradan oyuna dahil olan Kagawa, takımına beraberliği getirdi: 1-1.





Bu gole bordo mavililerin cevabı gecikmedi. Kagawa'nın kaptırdığı topta 3 kişiyle hızlı bir şekilde atağa kalkan Trabzonspor, Aldülkadir Parmak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın müthiş füzesiyle yeniden öne geçti: 2-1.





Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken, Fırtına, 3 puanı hanesine yazdırıp 60 puanla dördüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 62 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.





MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:





11. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nı rakibine rağmen sert şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.





17. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde Sosa'nın şutuna yakın mesafeden Yusuf Yazıcı ayak koydu ancak top üsten auta çıktı.





18. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayına yakın noktada yerden şutunda kaleci Karius sol tarafına yatarak topa sahip oldu.





32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topu rakiplerinden kurtaran Nwakaeme'nin plase vuruşunda, kaleci Karius büyük bir tehlikeyi önledi.





42. dakikada sağdan ceza alanına giren Güven Yalçın'ın pasında yakın mesafede Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.





51. dakikada Quaresma'nın soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Mirin'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinde topu kornere çeldi.





53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün ortasında, arka direkte altı pas içinde Novak'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.





60. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında, ceza alanı içinde Kagawa'nın gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.





61. dakikada Sosa'nın pası sonrası ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Karius topu çıkardı.





62. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi.





74. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Ljajic'in pasında yakın mesafede Kagawa, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.





76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pası sonrası ceza alanı dışında Yusuf Yazıcı'nın yerden vuruşunda, kaleci Karius'u geçen top yan direkten döndü.





77. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayının gerisinden Yusuf Yazıcı'nın plase vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.





Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





MAÇTAN NOTLAR:





Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da savunmada cezası sona eren Hosseini ile sakatlığı düzelen Pereira, ilk 11'de görev yaptı.





Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.





Karaman, cezası sona eren İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi stoper mevkisinde tercih ederken, bu oyuncunun yerine geçen hafta görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu.





Savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çeken Karaman, sakatlığı düzelen Portekizli oyuncu Joao Pereira'yı 11'de görevlendirdi.





Karadeniz ekibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu yer almadı.



