Trabzonspor Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 3. tur kuraları çekildi. Trabzonspor Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag’la eşleşti.



Bu yıl ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Yeni Malatyaspor, Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde Connah’s Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi ile eşleşecek.





3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.