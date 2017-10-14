Samanyolu Haber /Dünya / Trump büyümek için 'tarihin en büyük vergi indirimi'ni yaptı /14 Ekim 2017 09:21

Trump büyümek için 'tarihin en büyük vergi indirimi'ni yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimini hayata geçirmek istediğini söyledi. Plana göre kurumlar vergisi yüzde 35'ten 20'ye, en fazla kazanan bireylerin gelir vergisi yüzde 40'tan 35'e inerken en az kazananlarınki yüzde 10'dan 12'ye çıkacak.

Trump büyümek için 'tarihin en büyük vergi indirimi'ni yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimini hayata geçirmek istediğini söyledi.

Cumhuriyetçiler tarafından yayınlanan çerçeveye göre ülkede kurumlar vergisi yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilecek.

Trump, bu uygulamanın ABD'nin daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacağını ve orta sınıf ailelere de yardımcı olacağını söyledi.

Demokrat Parti ise bu planın zenginlere bir hediye olacağını, yoksulların daha da yoksullaşacağını söyledi.

Plana göre bireylerin ve ailelerin vergiden düşebileceği gelirlerin miktarı yaklaşık iki çıkarılarak 12 bin ve 24 bin olacak.

En fazla geliri olanlardan alınan yaklaşık yüzde 40'lık vergi yüzde 35'e indirilirken en düşük gelirliler için vergi dilimi yüzde 10'dan 12'ye çıkarılacak.

Demokrat Parti'ye göre bu değişim özellikle yalnız ebeveynleri ve yoksul aileleri kötü etkileyecek.

Donald Trump ise "Amerika'nın köhne, karmaşık ve külfetli vergi rejimini değiştirmeden ülkemizin ve ekonomimizin hak ettiği gibi yükselişe geçmesi imkansız" ifadelerini kullandı.

Partizan olmayan Federal Bütçeden Sorumlu Komite adlı düşünce kuruluşu ise önerilen planın devletin 10 yılda 2,2 trilyon dolarlık vergi geliri kaybına yol açacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, azalan vergi yükü nedeniyle ekonominin büyüteceğini ve bu sayede vergi gelirinin artacağını öne sürse de ekonomistler bu büyümenin vergi gelirini artıracak seviyece olmadığını belirtiyor.
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