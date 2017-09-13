Samanyolu Haber /Gündem / Topbaş AKP'lilerin 5 projesini veto mu etti? /13 Eylül 2017 09:26

Topbaş AKP'lilerin 5 projesini veto mu etti?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, AKP'lilerin oylarıyla kabul edilen 5 imar değişikliği dosyasını veto etti.

SHABER3.COM

Yurt gazetesinden Mehmet Demirkaya’nın haberine göre; Topbaş'ın bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade ettiği imar değişikliği dosyalarının hepsine CHP grubunun ret oyu vermiş olması ayrıca dikkat çekici. Söz konusu dosyalar AKP grubunun oylarıyla Meclisten oy çokluğu ile geçmişti. Vetolu imar dosyaları Topbaş'ın veto ettiği dosyaların başında Pendik Gökçebeyli Mahallesindeki özel orman alanları geliyor. Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından temmuz ayında kabul edilmişti.

İkinci imar dosyası Beşiktaş Ortaköy'deki bin 641 metrekare büyüklüğünde arazi ile ilgili. Söz konusu imar değişikliği ile arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.

Üçüncü dosya Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB'nin Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.

Dördüncü imar dosyası Sarıyer Zekeriyaköy'deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İBB Meclisi'nin anaokulu alanının konut alanına alınmasını da veto etti.

Beşinci imar dosyası ise Bayrampaşa Orta Mahaldeki 2 parselle ilgili. Toplam 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti. Başkan Topbaş, kamusal sağlık tesis alanım ortadan kaldıran imar değişikliğini de veto etti.
<< Önceki Haber Topbaş AKP'lilerin 5 projesini veto mu etti? Sonraki Haber >>

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:05