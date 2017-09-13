Topbaş AKP'lilerin 5 projesini veto mu etti?

Yurt gazetesinden Mehmet Demirkaya’nın haberine göre; Topbaş'ın bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade ettiği imar değişikliği dosyalarının hepsine CHP grubunun ret oyu vermiş olması ayrıca dikkat çekici. Söz konusu dosyalar AKP grubunun oylarıyla Meclisten oy çokluğu ile geçmişti. Vetolu imar dosyaları Topbaş'ın veto ettiği dosyaların başında Pendik Gökçebeyli Mahallesindeki özel orman alanları geliyor. Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından temmuz ayında kabul edilmişti.







İkinci imar dosyası Beşiktaş Ortaköy'deki bin 641 metrekare büyüklüğünde arazi ile ilgili. Söz konusu imar değişikliği ile arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.





Üçüncü dosya Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB'nin Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.





Dördüncü imar dosyası Sarıyer Zekeriyaköy'deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İBB Meclisi'nin anaokulu alanının konut alanına alınmasını da veto etti.





Beşinci imar dosyası ise Bayrampaşa Orta Mahaldeki 2 parselle ilgili. Toplam 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti. Başkan Topbaş, kamusal sağlık tesis alanım ortadan kaldıran imar değişikliğini de veto etti.