Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da öğretmenlere operasyon /13 Eylül 2017 09:28

Ankara'da öğretmenlere operasyon

Ankara'da KHK ile kapatılan dershane ve özel okul çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı olduğu belirtiliyor.

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Hizmet hareketine yönelik kitlesel tutuklamalar ve gözaltılar devam ediyor. Kapatılan dershane ve özel okullara yönelik Ankara'da bugün operasyon düzenlendi. Ankara'daki operasyonda 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi
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