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Ankara'da öğretmenlere operasyon
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Ankara'da öğretmenlere operasyon
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13 Eylül 2017 09:28
Ankara'da öğretmenlere operasyon
Ankara'da KHK ile kapatılan dershane ve özel okul çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı olduğu belirtiliyor.
SHABER3.COM
Hizmet hareketine yönelik kitlesel tutuklamalar ve gözaltılar devam ediyor. Kapatılan dershane ve özel okullara yönelik Ankara'da bugün operasyon düzenlendi. Ankara'daki operasyonda 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi
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