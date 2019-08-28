Samanyolu Haber /Ekonomi / TOKİ kampanyası manzarayı çizdi: 210 bin beklerken 8 bin başvuru geldi /28 Ağustos 2019 09:24

TOKİ kampanyası manzarayı çizdi: 210 bin beklerken 8 bin başvuru geldi

TOKİ’nin toplam 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması beklenilen indirim kampanyasından sadece 8 bin 735 alıcı yararlanabildi.

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yurttaşın ne satın alma gücü, ne de borcunu kapatacak durumu olduğuna dikkat çekerek, “Ülkenin içinde bulunduğu darboğazın bir göstergesi de bu TOKİ kampanyası oldu” dedi. 

Alban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, TOKİ Başkanlığı’nın indirim kampanyasını sordu. Alban, TOKİ’nin açıklamasında bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacağı, kampanyadan 210 bin konut ve işyeri alıcısının yararlanacağının belirtildiğini anlattı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanıtına göre, indirim kampanyasında 7 bin 400 kişi borç bakiyesinin tamamını kapattı. 1335 kişi ise kısmi ödemeyle indirim olanaklarından yararlandı. 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması beklenirken, yanıta göre, kampanyadan toplam 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısı yarar sağladı.
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