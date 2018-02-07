Samanyolu Haber /Dünya / Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor /07 Şubat 2018 15:02

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

İngiliz Times gazetesi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Suriye ve Irak'taki kaos ortamını kullanarak buralarda yeniden örgütlendiğini yazdı.

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Gazetenin Hannah Lucinda Smith ve Richard Spencer imzalı haberinde, IŞİD'in Ekim ayından beri yeniden saldırılar düzenlemeye başladığı ve iki yıl önce çıkarıldığı Suriye'nin kuzeybatısında Beşar Esad güçleriyle yeniden savaşa giriştiği belirtiliyor.

Örgütün, Suriye'nin Hama eyaletinde geçen yılın sonlarına doğru ortaya çıktığı ve kısa bir sürede Halep, Hama ve İdlib eyaletleri sınırındaki 400 metrekarelik bir alanı ele geçirdiği belirtiliyor.

Irak'ta ise ülkedeki gelişmeleri takip eden grupların verilerine göre, IŞİD militanları ya da örgütün etkili olduğu yerlerde kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından yaklaşık son 3,5 ayda en az 440 bombalı saldırı, çatışma, suikast ve kaçırma olaylarının meydana geldiği kaydediliyor.

Örgütün özellikle Diyala eyaleti, Musul eyaleti ve lideri Ebu Bekr el-Bağdadi'nin saklandığı düşünülen Anbar eyaletinde güçlü olduğu sanılıyor.

Militanların, daha önce ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından ele geçirildiği belirlenen yerlerde göründüğü kaydediliyor.

Haberde, Irak ordusunun Kasım 2016'da yeniden ele geçirdiği Hammam el Alil kentinde IŞİD militanlarının 29 Ocak'ta Irak bayrağını indirdikleri ve kent sakinlerini bayrağı yeniden asmamaları için tehdit ettikleri yazıyor.

Bölge sakinlerine göre militanlar 6 Ocak'ta, bir zamanlar örgütün Irak'taki kalesi olan Musul'un batısında gövde gösterisi yapmak için bir geçit töreni düzenlediler.
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