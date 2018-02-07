Fransa’dan Türkiye'ye yine sert mesaj : Suriye'de uluslararası hukuku ihlâl ediliyor

Fransa'nın BFM televizyonuna konuşan Jean-Yves Le Drian, Türkiye hükümetine bölgedeki "savaşa savaş eklememesi" uyarısında bulundu.







Le Drian'ın açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'ya yaptığı "Afrin'e harekat Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemeli" uyarısından bir hafta sonra geldi.





"Kendi ülkenin sınır güvenliğini korumak demek sivilleri öldürmek demek değil ve bu, kınanmalı" diyen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, sözlerine şöyle devam etti:





"Türkiye, Şam rejimi, İran ve Doğu Guta ile İdlib'e saldıranlar, uluslararası hukuku ihlâl ediyor."



