Samanyolu Haber /Gündem / TIME, 'en etkili 100 kişi' arasında Erdoğan'ı da gösterdi, yazıyı bakın kimden istedi? /21 Nisan 2017 11:44

TIME, 'en etkili 100 kişi' arasında Erdoğan'ı da gösterdi, yazıyı bakın kimden istedi?

ABD’nin en çok satan dergilerinden TIME’ın her yıl yayımladığı ve dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı listede Erdoğan'a da yer verdi

Erdoğan'dan Can Dündar'a: Terörist, gazeteci müsveddesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin en çok satan dergilerinden TIME’ın her yıl yayımladığı ve dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı listede, ‘en etkili liderler’ bölümünde yer aldı. Listedeki 100 kişinin her biri için ayrı ayrı makaleler yayımlanırken, Erdoğan hakkındaki satırların MİT TIR’ları davasında yargılanan ve şu an Türkiye dışında yaşayan gazeteci Can Dündar tarafından kaleme alınması dikkat çekti.

 Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeninin, ‘en etkili 100 kişiden biri’ olarak Erdoğan’ı anlattığı satırlar şöyle:

“Batılı demokrasiye yönelik 100 yıllık modernleşmenin ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti, onun yerine geçmeye yeltenen ilk siyasetçi tarafından yok edilebilir.


 
Recep Tayyip Erdoğan iktidara 2001 krizinden sonra, dini siyasi amaçlar için kullanarak geldi. ‘Müslüman bir demokrat’ı kabul etmeye istekli bir Batı’nın desteklediği Erdoğan, 15 yılda altı seçim kazanarak kendi gücünden zehirlendi. Ben dahil, rejimini eleştiren onlarca gazeteciyi hapse attı. Ardından, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, 70 binden fazla insanı hapse atarak cadı avını genişletti.

Her zamankinden daha otoriter olan ve Türkiye’nin zorlanan ekonomisiyle dünyadan büyük ölçüde uzaklaşmasını önemsiz göstermeye çalışan Erdoğan, yetkilerini ciddi biçimde artıracak bir anayasa referandumunda zafer ilan etti. Bu durum esasında sonun başlangıcının işareti; zira Erdoğan sadece kentleri değil, başkalarına suç atma becerisini de kaybetti.”
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